कानपुर: घाटमपुर उप डाकघर घोटाला, वित्तीय अनियमितता के आरोपी उप डाकपाल और डाक सहायक गिरफ्तार

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कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता और गबन के मामले में पुलिस ने आरोपी उप डाकपाल और डाक सहायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खाताधारक की शिकायत और विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद दोनों को पहले ही निलंबित कर दिया गया था और शनिवार को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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