कानपुर: मंधना गंगा बैराज हाईवे पर धंसा फुटपाथ, बारिश के चलते बना चार फीट गहरा गड्ढे

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लगातार हो रही बारिश के कारण मंधना गंगा बैराज स्टेट हाईवे की स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। ब्लू वर्ल्ड तिराहे से लेकर यश कोठारी सिंहपुर चौराहे तक हाईवे की दोनों लेन पर फुटपाथ कई जगह धंस गया है, जिससे वहां 4 फीट व्यास तक के गहरे और चौड़े गड्ढे बन गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौके पर किसी भी तरह का कॉशन (चेतावनी) बोर्ड या बैरिकेडिंग न होने के कारण गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए हर वक्त बड़े हादसे का अंदेशा बना हुआ है।

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