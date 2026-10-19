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कानपुर: मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी, रिपोर्ट दर्ज

Shikha Pandey

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:34 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:34 PM IST







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चकेरी थानाक्षेत्र के शिवकटरा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। जिसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने कोर्ट के माध्यम से चकेरी थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ... और पढ़ें

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