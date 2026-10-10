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कानपुर: नवरात्र व दशहरा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए फ्लैग मार्च निकला
शारदीय नवरात्र और दशहरा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल और एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. विपिन ताडा के नेतृत्व में परेड ग्राउंड से फ्लैग मार्च निकला। घुड़सवार पुलिस समेत जवानों ने प्रमुख बाजारों और संवेदनशील इलाकों में गश्त कर संदिग्धों व वाहनों की जांच की। मार्च में डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता और डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव समेत अधिकारी मौजूद रहे।
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