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कानपुर: कांशीराम अस्पताल में फैली गंदगी, मरीजों व तीमारदारों को हो रही परेशानी

Shikha Pandey

Updated Tue, 22 Sep 2026 08:21 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 08:21 PM IST







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रामादेवी स्थित मान्यवर काशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर में फैली गंदगी अव्यवस्था बयां कर रही है। यहां बाथरूम के बाहर और अंदर गंदगी फैली है। वहीं पीने के लिए लगाए गए वाटर कूलर के पास भी गंदगी पसरी हुई है। ... और पढ़ें

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