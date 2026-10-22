कानपुर: होटल के पीछे की जाली तोड़कर अंदर घुसी महिला चोर, नगदी व सामान पार किया

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साढ़ थाना क्षेत्र के लालपुर बाजार में बीती रात महिला चोर ने एक होटल को निशाना बनाया। होटल के पीछे से जाली तोड़कर घुसी महिला चोर गोलक में रखे पांच हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना के दौरान महिला चोर कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। अभी एक पखवाङे पहले लालपुर में परचून की दुकान से तीन लाख रुपये की चोरी का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। लगातार दूसरी घटना से पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं।

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