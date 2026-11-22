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कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में आयोजित कॉन्फ़्रेंस में देशभर से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों, रोगों के समय पर निदान और बदलती जीवनशैली से उत्पन्न गंभीर बीमारियों के खतरे पर अपने विचार रखे। सत्र के दौरान वक्ताओं ने नवीनतम उपचार प्रोटोकॉल व चिकित्सीय चुनौतियों पर मंथन करते हुए मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों को शोध व मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने की सलाह दी।

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