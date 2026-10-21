{"_id":"6ad7b8e5d616e792650e5a73","slug":"video-kanpur-effigies-of-meghnath-and-ravana-burnt-in-saket-nagar-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: साकेत नगर में मेघनाथ और रावण का पुतला दहन किया गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

साकेत नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित 49वां विजयदशमी महोत्सव मनकामेश्वर मंदिर रामलीला मैदान साकेत नगर में मेघनाथ और रावण के पुतले का दहन किया गया। असत्य पर सत्य की विजय हुई। जय श्रीराम के जलकारे लगे। कमेटी के अध्यक्ष सुरेश चंद्र मिश्रा, महामंत्री सुभाष श्रीवास्तव, आनंद त्रिपाठी आदि समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।

... और पढ़ें