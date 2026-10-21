{"_id":"6ad7b8e5d616e792650e5a73","slug":"video-kanpur-effigies-of-meghnath-and-ravana-burnt-in-saket-nagar-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: साकेत नगर में मेघनाथ और रावण का पुतला दहन किया गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: साकेत नगर में मेघनाथ और रावण का पुतला दहन किया गया
साकेत नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित 49वां विजयदशमी महोत्सव मनकामेश्वर मंदिर रामलीला मैदान साकेत नगर में मेघनाथ और रावण के पुतले का दहन किया गया। असत्य पर सत्य की विजय हुई। जय श्रीराम के जलकारे लगे। कमेटी के अध्यक्ष सुरेश चंद्र मिश्रा, महामंत्री सुभाष श्रीवास्तव, आनंद त्रिपाठी आदि समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।