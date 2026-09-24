कानपुर: केडीए कॉलोनी के पास चालक का खतरनाक करतब, दो पहियों पर ट्रैक्टर उठाकर हवा में लहराया

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कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित केडीए कॉलोनी के पास एक ट्रैक्टर चालक द्वारा दो पहियों पर ट्रैक्टर उठाकर खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है। 18 सेकेंड का यह जानलेवा स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चालक के साथ दो अन्य युवक भी बैठे नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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