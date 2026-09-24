कानपुर: नगर निगम के मुख्य अभियंता पर गाज गिरना तय, चहेते ठेकेदारों और फर्जी फर्मों को दिया फायदा, पढ़ें मामला

कानपुर नगर निगम के टेंडर घोटाले में अब अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता मो. एसएफए जैदी पर गाज गिरना लगभग तय है। सीडीओ के नेतृत्व में बनी समिति की जांच में पता चला है कि उन्होंने अभिलेखों का बिना परीक्षण या भौतिक सत्यापन किए ही फर्माें के पंजीकरण किए और विभिन्न कार्य भी आवंटित कर दिए। मंडलायुक्त ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव और नगर आयुक्त को मुख्य अभियंता का स्थानांतरण और विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।

विज्ञापन



नगर निगम में भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलने के बाद मंडलायुक्त के निर्देश पर 29 अगस्त को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की निगरानी में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने नगर निगम में पंजीकृत फर्मों के दस्तावेज, ठेकेदारी की प्रक्रिया और विभिन्न टेंडरों में शामिल अफसरों-कर्मियों की भागीदारी की पड़ताल की। मंडलायुक्त ने पत्र में कहा है कि नगर निगम में विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों के पंजीयन प्रक्रिया, वित्तीय वर्ष 2024-25 से अब तक उनके किए गए सभी कार्यों की गुणवत्ता को लेकर आईं विभिन्न शिकायतों की जांच की गई।