{"_id":"6aa00a684fee997dc30754d1","slug":"video-kanpur-drinking-water-contaminated-due-to-waterlogging-in-pankis-sundar-nagar-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पनकी के सुंदर नगर में जलभराव के कारण पीने का पानी हुआ दूषित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: पनकी के सुंदर नगर में जलभराव के कारण पीने का पानी हुआ दूषित
पनकी के सुंदर नगर में पांडव नदी का जलस्तर बढ़ने के दौरान नालों का पानी कॉलोनी में आकर भर गया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि घरों में लगे सबमर्सिबल पंप व मोटर से गंदा बदबूदार पानी आना शुरू हो गया। जिससे कि सुंदर नगर कॉलोनी के निवासियों को पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।