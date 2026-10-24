{"_id":"6adc6ac3ed96199fcd03a306","slug":"video-kanpur-deliberations-on-the-prevention-of-heart-diseases-doctors-share-their-experiences-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: हृदय रोगों की रोकथाम पर मंथन, डॉक्टरों ने साझा किए अनुभव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हृदय रोगों की बढ़ती समस्याओं और उनकी रोकथाम के उपायों पर मंथन करने के लिए एक विशेष कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश के सात अलग-अलग राज्यों से आए प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और दिल की बीमारियों से बचाव के आधुनिक तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

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