{"_id":"6af9784b65b948c49a0f2617","slug":"video-kanpur-dangerous-pothole-emerges-on-main-road-in-maqsoodabad-loose-gravel-increases-risk-of-accidents-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मकसूदाबाद नई बस्ती की मुख्य सड़क पर हुआ जानलेवा गड्ढा, बजरी फैलने से हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मकसूदाबाद नई बस्ती की मुख्य सड़क पर बड़ा और गहरा गड्ढा होने से राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। गड्ढे के आसपास बजरी फैलने से दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने की आशंका बनी रहती है। रात के अंधेरे में गड्ढा दिखाई न देने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द गड्ढे की मरम्मत कराने की मांग की है।

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