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कानपुर: कैंट में टूटी सड़क, गड्ढों में पानी भरा होने से हादसे का खतरा

Shikha Pandey

Updated Tue, 06 Oct 2026 07:48 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 07:48 PM IST







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कैंट के लालकुर्ती तिराहे से भज्जापुरवा और मैकूपुरवा महकू जाने वाला सड़क टूटी पड़ी हुई है। यहां बारिश का पानी गड्ढों में भर जाता है। जिस कारण दोपहिया वाहन सवार गिरकर घायल होते हैं। ... और पढ़ें

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