{"_id":"6ae4270283068e47580e092c","slug":"video-kanpur-cooperative-societies-locked-farmers-struggle-to-find-fertilizer-2026-10-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सहकारी समितियों में लटके ताले, खाद के लिए भटक रहे किसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहकारी समितियों के सचिवों की हड़ताल के चलते समितियों पर ताले लटक रहे हैं।इससे किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। गेहूं और तिलहनी फसलों की बुवाई के लिए खाद लेने पहुंच रहे किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। समितियों पर खाद वितरण ठप होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अपनी मांगों को लेकर सहकारी समितियों के सचिव हड़ताल पर हैं। इसके चलते समितियों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। रबी की फसलों की बुवाई का समय होने के कारण किसानों को खाद की जरूरत है, लेकिन समितियों पर ताले लटके होने से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसानों को चिंता है कि समय पर खाद नहीं मिली, तो गेहूं और तिलहनी फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है।

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