{"_id":"6ae419ad620b4632670a687b","slug":"video-kanpur-tractor-trolley-loaded-with-bricks-hit-a-pole-and-fell-off-the-dadanagar-bridge-2026-10-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में पोल से टकराकर दादानगर पुल से नीचे गिरी ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर में पोल से टकराकर दादानगर पुल से नीचे गिरी ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली
कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दादानगर पुल पर गुरुवार देर रात ईंटों से भरी अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली पोल से टकराने के बाद पुल के नीचे बनी कच्ची बस्ती में जा गिरी। इस भीषण हादसे में मलबे में दबकर 70 वर्षीय दियावती और उनकी बहू अंजना की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन सदस्य (मिष्ठी, बउवा और कृष्णा) घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने मौके से एक शराबी आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जबकि दो अन्य मौके से भाग निकले। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।