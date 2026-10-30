कानपुर हादसा: अनियंत्रित होकर पाेल से टकराई ट्रैक्टर-ट्राली, फिर पुल से नीचे जा गिरी, सास-बहु की मौत, तीन घायल

कानपुर में गुरुवार देर रात फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित दादानगर पुल पर विजय नगर की ओर आ रही ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्राली पोल से टकराकर अनियंत्रित हो गई। देखते ही देखते ट्राली ट्रैक्टर समेत पुल के नीचे बने कच्चे घर पर जा गिरी। इससे बस्ती में चीख पुकार मच गई। हादसे में दियावती (70) और उनकी बहु अंजना की मलबे में दबकर मौत हो गई।

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वहीं, परिवार के तीन लोग मिष्ठी और उसके पिता बउवा घायल हो गए। इसके अलावा बउवा का बेटा कृष्णा बाल-बाल बच गया। इलाके के लोगों ने ट्रैक्टर सवार एक युवक को पकड़कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और क्रेन बुलाकर ट्रैक्टर ट्राली को हटाने का प्रयास शुरू किया। इलाकाई लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर पर तीन लोग सवार थे। तीनों नशे में थे, जिनमें दो भाग निकले। वहीं, परिवार के तीन लोग मिष्ठी और उसके पिता बउवा घायल हो गए। इसके अलावा बउवा का बेटा कृष्णा बाल-बाल बच गया। इलाके के लोगों ने ट्रैक्टर सवार एक युवक को पकड़कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और क्रेन बुलाकर ट्रैक्टर ट्राली को हटाने का प्रयास शुरू किया। इलाकाई लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर पर तीन लोग सवार थे। तीनों नशे में थे, जिनमें दो भाग निकले।

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