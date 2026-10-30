कानपुर: कैसे कर रहा था महंगा इलाज? मां बोली- बर्रा के दोस्त ने अंकित को फंसाया, कार लेने की कर रहा था तैयारी

कानपुर में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में यूपी एटीएस ने शनिवार को अंकित नामक युवक को सेन पश्चिमपारा थानाक्षेत्र के सकरारपुर से उठाया था। अब उसकी मां सावित्री ने बेटे को निर्दोष बताया है। कहा कि बर्रा-आठ दामोदर नगर में रहने वाला अंकित का दोस्त गलत काम करता है। अब अंकित को जबरन फंसाया जा रहा है।

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मूलरूप से सजेती थाना क्षेत्र के ग्राम अनोईया निवासी प्रहलाद संखवार पहले बर्रा के दामोदरनगर में किराये में रहते थे। उन्होंने 20 जुलाई 2025 को दो लाख रुपये में सेन पश्चिमपारा थानाक्षेत्र में सकरारपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ब्लॉक पांच में एक कमरे का फ्लैट खरीदा था। यहां प्रहलाद, पत्नी सावित्री, छोटे बेटे अंकित के साथ रहते हैं।