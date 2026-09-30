{"_id":"6abd4db9cd301aa9490b496c","slug":"video-kanpur-complaint-filed-against-five-councilors-including-the-deputy-chairman-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: उप सभापति समेत पांच पार्षदों के खिलाफ तहरीर, महिला पार्षद ने सदन में अभद्रता करने का लगाया आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम में बागी पार्षदों और महापौर के बीच अब तहरीर वार सा शुरू हो गया है। मंगलवार को पार्षद पवन गुप्ता के बाद बुधवार को एक और बागी महिला पार्षद लक्ष्मी कोरी ने उप सभापति समेत पांच पार्षदों के खिलाफ डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव को तहरीर दी है। पार्षद लक्ष्मी का आरोप है कि 26 सितंबर को सदन की कार्रवाई के दौरान उप सभापति समेत पांच पार्षदों ने उनके साथ अभद्रता की। सदन से बाहर निकालने का प्रयास किया। आरोप है कि यह सब महापौर के इशारे पर किया गया है। डीसीपी का कहना है कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। वार्ड संख्या 10 बेनाझाबर की पार्षद लक्ष्मी ने अपनी तहरीर में बताया कि 26 सितंबर को जब पार्टी नेता मनीष बाजपेई को महापौर के दोनों बेटों ने बंधक बना लिया था तो वह इसकी शिकायत सदन में मेयर से कर रही थीं। तभी उप सभापति अभिनव उर्फ गोलू शुक्ला के अलावा पार्षद आकर्ष बाजपेई, गोविंद शुक्ला, विद्या वर्मा व वंदना शर्मा ने उन्हें घेरकर धक्का-मुक्की और अभद्रता की। पार्षद के मुताबिक उन्हें नौटंकीबाज व फोटो खिंचास कहते हुए सदन से बार जाने के लिए कहा गया। पार्षद ने खुद पर कभी भी जानलेवा हमला किए जाने की आशंका जताई। डीसीपी का कहना है कि सदन की कार्रवाई के दौरान वहां कैमरे चल रहे थे लिहाजा आरोपी पार्षदों से पूछताछ और फुटेज देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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