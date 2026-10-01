इटावा: मैनपुरी रेलवे ट्रैक पर पॉलीटेक्निक छात्र का शव मिला, छात्रा गंभीर हालत में मिली

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सीओ सिटी अवनीश सिंह ने बताया कि रात करीब 8:54 पर सूचना मिली कि मैनपुरी जाने वाली मालगाड़ी की चपेट में एक युवक और किशोरी आए हैं। इस पर टीम मौके पर गई तो पिलर संख्या 16-17 के पास एक छात्रा गंभीर हालत में पड़े होने की सूचना मिली। इस पर टीम गई तो पिलर संख्या 17-18 के पास एक छात्र का शव मिला। छात्रा के पास मिले मोबाइल से मिले नंबरों पर संपर्क करने पर उसकी पहचान पॉलीटेक्निक में मैकेनिकल्स की दूसरे वर्ष की छात्रा के रूप में हुई। पता चला कि वह औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह कॉलेज के छात्रावास में ही कमरा नंबर दो रह रही थी। सूचना पर स्कूल स्टाफ और छात्राओं ने पहुंचकर जानकारी की। छात्रा की एक सहेली ने बताया कि वह शाम लगभग साढ़े छह बजे निकली थी।वहीं लड़के की पहचान रोहन (19) निवासी पुराना भरथना के रूप में हुई है। उसके पिता सुनील श्रीवास्तव बकेवर बिजली घर में एसएसओ के पद पर तैनात थे। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे रोहन के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। पिता ने बताया कि रोहन अपने तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। रोहन बचपन से ही अपने नाना महेश चंद के साथ रह रहा था। उसके नाना फफूंद निवासी हैं और आईटीआई चौराहे सूत मिल के पास रहते हैं। सीओ सिटी अवनीश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। किशोरी को गंभीर हालत में आयुर्विज्ञान विवि रेफर किया है। दोनों एक कॉलेज के छात्र हैं। प्रेम प्रसंग के एंगल पर जांच कर रहे हैं। छात्रा का फोन मिला है। छात्र के फोन का भी पता लगाया जा रहा है।रोहन ने घटना वाले दिन शाम पांच बजे अपने नाना से बात की थी। शाम साढ़े पांच बजे नाना ने रोहन के पिता सुनील को फोन किया। उन्होंने बताया कि रोहन का फोन नहीं उठ रहा है। रात नौ बजे परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी मिली। रोहन के पिता ने अपने बेटे की हत्या की आशंका व्यक्त की है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की गहनता से जांच कर रही है।