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कानपुर: मनुद्वार के पास हुई सफाई, हटा गंदगी का अंबार, लोगों को मिली राहत
बिठूर में मनु द्वार जिसे बिठूर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बता दें की मंधना की तरफ से आने वाले लोग इसी मनु द्वार से बिठूर कस्बे के अंदर प्रवेश करते हैं। मनु द्वार के पास में कूड़े का अंबार लगा हुआ था। अमर उजाला ने 28 सितंबर को खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।खबर प्रकाशित होने के बाद अब इस गंदगी को हरिद्वार के सामने से हटा दिया गया है।
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