{"_id":"6ace37d7c7d5e7a9b70b5e67","slug":"video-kanpur-chaos-caused-by-auto-and-e-rickshaw-drivers-leads-to-traffic-jams-at-kalyanpur-crossing-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कल्याणपुर क्रॉसिंग पर ऑटो-ई-रिक्शा चालकों की अराजकता से लग रहा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जीटी रोड स्थित कल्याणपुर क्रॉसिंग पर जीटी रोड सड़क किनारे ऑटो और ई-रिक्शा मनमाने तरीके से खड़े कर सवारियां भरने से आए दिन जाम लग रहा है। वाहन चालकों की मनमानी से यातायात प्रभावित हो रहा है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर ट्राफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

... और पढ़ें