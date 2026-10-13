कानपुर: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर भाला व कुल्हाड़ी से मारपीट, चार घायल

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कानपुर: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर भाला व कुल्हाड़ी से मारपीट, चार घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Tue, 13 Oct 2026 05:34 PM IST
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मारपीट में घायल हुए लोग
- फोटो : अमर उजाला
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शिवराजपुर क्षेत्र के दिनकरपुर गांव में मंगलवार को पुरानी रंजिश मे दबंगों ने पड़ोसी के घर में घुसकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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