कानपुर: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर भाला व कुल्हाड़ी से मारपीट, चार घायल

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शिवराजपुर क्षेत्र के दिनकरपुर गांव में मंगलवार को पुरानी रंजिश मे दबंगों ने पड़ोसी के घर में घुसकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।