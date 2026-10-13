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कानपुर: त्योहारों पर नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

Tue, 13 Oct 2026 07:40 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 13 Oct 2026 07:40 PM IST
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Kanpur: Railways to run Nagpur-Samastipur special train during the festive season
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे नागपुर-समस्तीपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। गाड़ी संख्या 01207 नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल 21 अक्तूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:40 बजे नागपुर से रवाना होगी। अगले दिन सुबह 4:40 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। पांच मिनट ठहराव के बाद ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर होते हुए रात 11:45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01208 समस्तीपुर-नागपुर स्पेशल 23 अक्तूबर से 13 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रात तीन बजे रवाना होगी। उसी दिन शाम 5:45 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। झांसी, भोपाल, इटारसी और बैतूल होते हुए शनिवार सुबह 11:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में चार-चार फेरे होंगे। 
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