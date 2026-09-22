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कानपुर: रेव मोती के सामने सर्वोदय नगर में कैटरिंग कारीगर ने फंदा लगा कर दी जान

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 22 Sep 2026 04:15 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 04:15 PM IST







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काकादेव थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर में कैटरिंग कारीगर ने मंगलवार दोपहर सूने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काम से लौटी मां ने बेटे का शव लटकता देख चीख-पुकार मचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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