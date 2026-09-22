कानपुर: विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बहू शालू, नौकर विशाल और राजकुमार की कस्टडी रिमांड मंजूर

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कानपुर के चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में सीएमएम कोर्ट ने आरोपी बहू शालू मिनोचा, नौकर विशाल और राजकुमार की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। रिमांड अवधि कल दोपहर 12 बजे से परसों दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। कस्टडी मिलते ही पुलिस शालू और उसके संदिग्ध पति सुब्रत का आमना-सामना कराकर पूछताछ करेगी। वहीं शालू द्वारा कोर्ट में कलमबंद बयान (164 के तहत) दर्ज कराने की अर्जी खारिज कर दी गई है।

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