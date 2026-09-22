कानपुर में कल्याणपुर के रतन ऑर्बिट स्थित फ्लैट में हुई दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की सनसनीखेज हत्या के मामले में मंगलवार को दो बड़े घटनाक्रम सामने आए। सीएमएम कोर्ट ने जहां मुख्य आरोपी बहू शालू, विशाल और राजकुमार की की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है।

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वहीं, अब तक खामोश रहे उसके संदिग्ध पति सुब्रत ने भी पहली बार अपनी जुबान खोली है। सुब्रत ने कहा कि उसे भी शालू के सामने आने का बेसब्री से इंतजार है और इसके बाद ही वह पुलिस तथा मीडिया के सामने आकर पूरा सच रखेगा।