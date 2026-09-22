खाकी पर हमला: धक्कामुक्की और चले लात-घूंसे, रात दो बजे तक गूंजे सायरन, खेतों में छिपकर ग्रामीणों ने काटी रात

कानपुर देहात में डेरापुर थाना क्षेत्र के रमपुरा में नोटिस तामील व कार बरामद करने आई कानपुर कमिश्नरेट के कल्यानपुर थाना पुलिस के साथ मारपीट व पुलिस की ओर से फायरिंग करने के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल रहा। गांव में रात दो बजे तक पुलिस वाहनों के सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। वहीं स्वयं के फंसने के डर से कई ग्रामीणों ने खेतों में छिपकर रात बिताई। इधर पुलिस ने मामले में आरोपियों की तलाश शुरू की है।

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रमपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में रविवार रात को एक कार से चार पुलिस कर्मी आए थे। पुलिस कर्मियों की एक युवक से किसी बात को लेकर बहस होने के बाद मारपीट होने लगी। करीब 10:45 बजे पर पुलिस की ओर से एक फायर किए जाने पर गांव में सन्नाटा छा गया। इधर गांव में 11 बजे के बाद से पुलिस वाहनों के सायरन गूंजने के साथ सिकंदरा, राजपुर, मंगलपुर, डेरापुर, बरौर आदि थानों का फोर्स व पुलिस अधिकारियों की गांव में गतिविधियां शुरू हो गईं।