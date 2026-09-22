दवा कारोबारी हत्याकांड: बहू शालू की कस्टडी रिमांड मंजूर, कल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी पूछताछ, खुलेगा पूरा सच

कानपुर में कल्याणपुर के रतन ऑर्बिट स्थित फ्लैट में हुई दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की सनसनीखेज हत्या के मामले में मंगलवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी बहू शालू मिनोचा, नौकर विशाल और राजकुमार की कस्टडी रिमांड पर सुनवाई करते हुए सीएमएम कोर्ट ने पुलिस को 24 घंटे की कस्टडी रिमांड दे दी है।

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कोर्ट के आदेशानुसार, पुलिस कस्टडी रिमांड कल (बुधवार) दोपहर 12:00 बजे से शुरू होकर परसों (गुरुवार) दोपहर 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। रिमांड अवधि स्वीकृत होते ही पुलिस कमिश्नरेट की जांच टीम एक्शन मोड में आ गई है। 24 घंटे की कस्टडी के दौरान पुलिस शालू मिनोचा को आमने-सामने बैठाकर उसके संदिग्ध पति सुब्रत से कड़ी पूछताछ करेगी।