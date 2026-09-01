कानपुर: खुले नाले में जा घुसी कार, एक युवक व युवती थे सवार

{"_id":"6a96c76aedc251c78a00d62f","slug":"video-meerut-farmers-protest-against-garbage-disposal-centre-continues-sp-mla-atul-pradhan-extends-support-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"गांवड़ी कूड़ा केंद्र पर किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी, सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे; बोले- भूमि पर कूड़ा निस्तारण का काम शुरू होने तक जारी रहेगा आंदोलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}