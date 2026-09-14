5600 करोड़ की महाठगी: पुलिस ने हायर कीं जासूसी एजेंसियां, दुबई से हैदराबाद आते ही दबोचा, बैंक अफसर भी रडार पर

कानपुर में 5600 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन के मामले में पकड़े गए महाठग साहजेब वारिस को किसी भी हाल में पकड़ने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 5000 पन्नों की रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए। इसकी भनक लगते ही साहजेब दुबई भाग गया। पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराया।

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साथ ही, कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की दो जासूसी एजेंसियों को भी हायर किया। एजेंसियों को साहजेब की तस्वीर से लेकर पासपोर्ट की डिटेल व अन्य जानकारियां मुहैया कराई गईं। आरोपी 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज होते ही वह टिकट करा कर दुबई निकल गया। हालांकि, तीन दिन बाद वापस आ गया। सूचना लगते ही जासूस ने कमिश्नरेट पुलिस को सूचना दी।