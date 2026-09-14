कानपुर: ग्रीनपार्क में हो सकेंगे दो रणजी मुकाबले, टेंडर में देरी है वजह, यूपीसीए ने खेल विभाग से मांगी जानकारी

कानपुर के ग्रीनपार्क में अक्तूबर और नवंबर में रणजी के दो मुकाबले होने की संभावना है। यह व्यवस्था पुनर्विकास के टेंडर में देरी की वजह से हो सकती है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने खेल विभाग को पत्र भेजकर स्टेडियम की उपलब्धता और निर्माण कार्य की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लिखित आश्वासन पर यूपीसीए दोनों मुकाबलों की मेजबानी कर सकता है। स्टेडियम का कायाकल्प किया जाना प्रस्तावित है।

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बीसीसीआई की ओर से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी। यूपीसीए को पहले चरण में उत्तर प्रदेश के दो मुकाबलों की मेजबानी मिली है। पहला मैच 18 से 21 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश और गोवा, दूसरा दो से पांच नवंबर तक उत्तर प्रदेश और बड़ौदा के बीच प्रस्तावित है। ग्रीनपार्क में करीब 350 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कार्य होना है। हालांकि अभी टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।