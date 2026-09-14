फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Rising fear of swine flu H1N1 confirmed in a CSJMU student and elderly person 32 cases detected so far

कानपुर: स्वाइन फ्लू का बढ़ता खौफ, सीएसजेएमयू छात्र और बुजुर्ग में एच1एन1 की पुष्टि, अब तक 32 मरीज मिले

Mon, 14 Sep 2026 12:42 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Mon, 14 Sep 2026 12:42 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर शहर में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। रविवार को दो नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सीएसजेएमयू का एक 22 वर्षीय छात्र और लाजपतनगर निवासी 79 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। गंभीर स्थिति के चलते बुजुर्ग मरीज को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन
Kanpur Rising fear of swine flu H1N1 confirmed in a CSJMU student and elderly person 32 cases detected so far
स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर शहर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को शहर में दो स्वाइन फ्लू के रोगी पाए गए। एक रोगी लाजपतनगर का निवासी है और लखनऊ में भर्ती है और दूसरा रोगी आजमगढ़ का रहने वाला है और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में स्नातक का 22 वर्षीय छात्र है। वह गूबा गार्डन में किराये पर रहता है। अगस्त से अब तक शहर में स्वाइन फ्लू के कुल 32 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

विज्ञापन

छात्र शनिवार की ओपीडी में हल्का जुकाम बुखार की समस्या लेकर आया था, रोगी की जांच की गई तो वह संक्रमित मिला। छात्र को फोन कर सूचित कर दिया गया है। वह जिसके-जिसके संपर्क में रहा है, उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी। वहीं, 79 वर्षीय बुजुर्ग मरीज की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह के अनुसार, बदलते मौसम और वातावरण में नमी के कारण वायरल संक्रमण का प्रसार बढ़ा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed