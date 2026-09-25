{"_id":"6ab6601463d075e94a0ad1cb","slug":"video-kanpur-brazen-thieves-strike-even-the-abode-of-the-divine-theft-at-govind-nagar-khatu-shyam-temple-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: भगवान के घर भी बेखौफ चोरों का डाका, गोविंद नगर के खाटू श्याम मंदिर में चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोविंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीले पुल स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में बीती देर रात शातिर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के दानपात्र के ताले तोड़कर उसमें रखी भारी नकदी और आसपास रखा कीमती सामान समेटकर रफूचक्कर हो गया। चोरी की पूरी वाररदात मंदिर प्रांगण में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। मंदिर प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है।

... और पढ़ें