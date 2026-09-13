{"_id":"6aa6c9610e48ab6d5204b5dd","slug":"video-kanpur-basic-health-workers-association-election-concludes-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन का निर्वाचन हुआ सम्पन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए बीएल गुलाबिया ने कहा कि बेसिक हेल्थ वर्कर का वेतनमान 2800 रुपये प्रतिमाह के लिए कर्मचारियों को संघर्ष करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में न्यायालय में वाद दाखिल कर लड़ रहे हैं और समय आ गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों सड़क आकर आन्दोलन करना पड़ेगा। इसमें चुनाव निर्विरोध सम्पन्न करवाया। चुनाव में अध्यक्ष संन्तोष सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निखिल चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष राजेश कुमार, मंत्री अर्पित दीक्षित, कोषाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, संगठन मंत्री शैलेन्द्र तिवारी, आडीटर आकाश गौतम निर्वाचित घोषित किये गये। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धन्यजय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कैलाश चन्द्रा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व बी एल गुलाबिया आदि मौजूद रहे।

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