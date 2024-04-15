कानपुर: विश्वविद्यालय के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा दी जान

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मूल रूप से जम्मू निवासी आदित्य शर्मा (21) छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी में द्वितीय वर्ष का छात्र था। विनायकपुर में सत्येंद्र सोनकर के हॉस्टल में तीन माह पहले अपनी महिला मित्र के साथ रहने आया था। केयरटेकर सुनील कुमार के मुताबिक, दोनों ने खुद को भाई-बहन बताकर आमने-सामने के दो कमरे किराये पर लिए थे। विश्वविद्यालय भी साथ आते-जाते थे। शुक्रवार देर शाम दोनों नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए गए थे।रविवार शाम पांच बजे वापस लौट कर आने के बाद अपने-अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद महिला मित्र आदित्य को खाना देने उसके कमरे में गई तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खिड़की से झांकने पर आदित्य पंखे से फंदे के सहारे लटका मिला। इसपर वह चीख कर नीचे गए केयर टेकर सहित अन्य लोगों को बुलाया। किसी तरह कुंडी तोड़ कर चाकू से फंदा काट कर आदित्य को नीचे उतार कर हैलट ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि फॉरेंसिक ने साक्ष्य संकलन किया है। युवक घर का इकलौता था। परिजनों को जानकारी दी गई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।