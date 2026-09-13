तोड़ी जिंदगी की डोर: पिता को हाथों से खाना खिलाने के बाद नाबालिग छात्रा ने फंदा लगा दी जान

विज्ञापन

पनौरपुरवा तिलसहरी निवासी संजय पाल हलवाई हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह करीब 10 बजे वह ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अंजलि ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने की बात कही। बेटी ने अपने हाथ से खाना खिलाया जिसके बाद वह ड्यूटी के लिए निकल गए। करीब 11 बजे मां अनीता गाय को चारा डालने बाहर गईं। छोटा भाई पीयूष भी खेलने चला गया। तभी अंजलि ने फंदा लगा लिया। पड़ोस के बच्चे उसे खेलने के लिए बुलाने पहुंचे तो शव फंदे से लटका देख चीख पड़े। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि परिजन खुदकुशी का कारण नहीं बता सके हैं।इसी प्रकार बजरिया में पुरानी शराब गद्दी के पास रविवार देर शाम बउआ राजपूत (35) ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन घटना के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं कर सके हैं। बजरिया पुलिस के अनुसार युवक अपनी पत्नी दो बच्चों और माता पिता के साथ रहता था।