{"_id":"6acdcec461d158ec7e0b622b","slug":"video-kanpur-barhat-bangar-community-toilet-found-closed-prematurely-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: समय से पहले बंद मिला बरहट बांगर का सामुदायिक शौचालय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरहट बांगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने बना सामुदायिक शौचालय समय से पहले ही बंद मिला। शौचालय नौ बजे से पहले ही बंद कर दिया जाता है। इससे जरूरतमंद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सार्वजनिक सुविधा होने के बावजूद शौचालय बंद मिलने से इसके संचालन और देखरेख पर सवाल उठ रहे हैं।

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