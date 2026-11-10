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कानपुर: नौबस्ता चौराहे पर चलाया गया जागरूकता अभियान, यातायात नियमों की दी गई जानकारी

Shikha Pandey

Updated Tue, 10 Nov 2026 10:17 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 10:17 PM IST







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यातायात माह के अंतर्गत नौबस्ता चौराहे पर आम जन मानस तथा वाहन चालकों को यातायात चिन्ह/संकेत तथा वाहन चलाते समय मोबाइल पर वार्ता न करने, तीन सवारी न चलने, विपरीत दिशा में वाहन न चलाने आदि के बारे में जानकारी दी गई। ... और पढ़ें

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