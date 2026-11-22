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रामादेवी स्थित कांशीराम अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का उद्घाटन एडी अंजू अग्रवाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों ने अभिभावकों से पांच साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की। इस कार्यक्रम के दौरान एडी अंजू अग्रवाल सबसे पहली खुराक बच्चे को पिलाई। उन्होंने कहा कि पोलियो से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण के साथ पल्स पोलियो अभियान बेहद महत्वपूर्ण है।

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