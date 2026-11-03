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कानपुर: बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में सजी लोक कला की महफिल, युवा कलाकारों ने बिखेरे रंग

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 03 Nov 2026 03:45 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 03:45 PM IST







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कानपुर के बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में जिला युवा कल्याण विभाग की ओर से जिलास्तरीय लोक नृत्य, लोकगीत और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक एवं कलात्मक स्पर्धा में विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र-प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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