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कानपुर: टहलने निकले बुजुर्ग की नाले में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

Mon, 16 Nov 2026 09:10 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 16 Nov 2026 09:10 PM IST
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Kanpur: Body of elderly man found in a drain; police launch investigation
शिवशंकर दयाल की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
काकादेव थाना क्षेत्र में रविवार देर रात नाले में शिवशंकर दयाल (78) का शव मिला। वह घर में टहलने की बात कहकर निकले थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। टिनशेड कॉलोनी विजयनगर निवासी शिवशंकर की पत्नी की कई साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उनका बेटा दीपक सक्सेना लुधियाना में प्राइवेट नौकरी करता है। वह अपने भतीजे राजेश के साथ रहते थे। राजेश के मुताबिक, रविवार देर शाम वह टहलने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद लौटे नहीं। देर रात वह लोग थाने पहुंचे और फोटो दिखाई तो पुलिस ने नाले में शव मिलने की जानकारी दी। काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि परिजन ने कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी।
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