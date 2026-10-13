कानपुर: गोविंद नगर रामलीला में 90 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन

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गोविंद नगर रामलीला में इस बार 90 फीट के रावण का दहन होगा। पुतला बनाने वाले का कहना है कि रावण का सिर अगर कोई भी घुमा देगा तो 11000 का इनाम दूंगा। रावण, मेघनाथ, कुंभकरण के पुतले तैयार हो गए हैं। साथ ही अन्य रामलीला के भी पुतले तैयार हैं।

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