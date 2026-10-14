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कानपुर: गोविंद नगर के मां दुर्गा मंदिर में 650 माता-बहनों को मिला मातृशक्ति सम्मान
कानपुर के गोविंद नगर स्थित मां दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर ‘मातृशक्ति सम्मान’ समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान 650 श्रद्धालु माता-बहनों को मां भगवती की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और प्रसाद भेंट किया गया। कार्यक्रम में मंदिर समिति के संरक्षक एवं पूर्व विधायक अजय कपूर ने शिरकत कर माता-बहनों का सम्मान किया और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।
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