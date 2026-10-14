कानपुर: गोविंद नगर के मां दुर्गा मंदिर में 650 माता-बहनों को मिला मातृशक्ति सम्मान

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कानपुर के गोविंद नगर स्थित मां दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर ‘मातृशक्ति सम्मान’ समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान 650 श्रद्धालु माता-बहनों को मां भगवती की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और प्रसाद भेंट किया गया। कार्यक्रम में मंदिर समिति के संरक्षक एवं पूर्व विधायक अजय कपूर ने शिरकत कर माता-बहनों का सम्मान किया और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।

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