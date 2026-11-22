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कानपुर: अमर उजाला की खबर का बड़ा असर, 3.45 किमी लंबा नहर पटरी मार्ग बनेगा सीसी रोड

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 22 Nov 2026 03:38 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 03:38 PM IST







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कानपुर अमर उजाला की खबर का बड़ा असर हुआ है। खस्ताहाल हालत में पहुंच चुके 3.45 किलोमीटर लंबे नहर पटरी मार्ग को अब सीसी सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क बनने से दर्जनों गांवों के लोगों को शहर तक आवागमन में सहूलियत मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा के मुताबिक, जल्द ही इस मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। ... और पढ़ें

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