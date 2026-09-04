कानपुर: बिल्हौर में बारिश के पानी से झुका 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन पोल

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बिल्हौर में नानामऊ रोड किनारे लगा 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का पोल लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी धंसने से सड़क की तरफ खतरनाक ढंग से झुक गया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पोल लगाते वक्त मानक के अनुसार ग्राउटिंग नहीं की गई थी, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी

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