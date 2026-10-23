फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: 1,100 Teachers Honored by Adarsh ​​Bharatiya Sanskritik Utthan Samiti

कानपुर: आदर्श भारतीय सांस्कृतिक उत्थान समिति द्वारा 1100 शिक्षकों का किया गया सम्मान

Fri, 23 Oct 2026 12:20 AM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:20 AM IST
Kanpur: 1,100 Teachers Honored by Adarsh Bharatiya Sanskritik Utthan Samiti
चकेरी के श्याम नगर स्थित पीएसी मोड बाईपास में बृहस्पतिवार को आदर्श भारतीय सांस्कृतिक उद्यान समिति की ओर से आयोजित समारोह में 1100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि शिक्षकों के शैक्षिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक समाज व राष्ट्र के निर्माण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं, बीजेपी के जिला महामंत्री राम बहादुर यादव ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान देने के साथ उसमें संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का भी विकास करते हैं। इस दौरान पीपीएन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य अनूप कुमार सिंह, बीजेपी के जिला महामंत्री राम बहादुर यादव, गोलू शुक्ला अश्वनी व गोपी पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

गाजियाबाद में आरोग्य चैरिटेबल अस्पताल के अंदर चल रहा था अवैध पटाखों का कारोबार

Illegal firecracker business being run inside Arogya Charitable Hospital police conduct a raid in Ghaziabad
Ghaziabad
22 Oct 2026

ऊना: पंजोआ लड़ोली सड़क विवाद, धमकी देने के आरोप में राज कुमार ने पुलिस को साैंपी शिकायत

Una: Panjoa-Lardoli road dispute; Raj Kumar submits complaint to police, alleging he was threatened
Una
22 Oct 2026

जालंधर में मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई, 1.25 क्विंटल बासी मिठाई नष्ट

Major action by food safety team at sweet shops in Jalandhar
Jalandhar
22 Oct 2026

जयपुर: सोने की ज्वेलरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, दो कर्मचारियों की मौत; पांच बेहोश

Fire Breaks Out at Gold Jewellery Factory in Jaipur, Two Workers Killed, Five Hospitalised
Jaipur
22 Oct 2026

पीलीभीत: रम्पुरा कपूरपुर गांव में दिनदहाड़े युवक की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

man murdered in broad daylight in Rampura Kapurpur village Pilibhit
Pilibhit
22 Oct 2026
विज्ञापन

वीडियो: ददाहू स्कूल में रंगोत्सव का आयोजन, नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने लिया भाग

Video: 'Rangotsav' (Festival of Colors) organized at Dadahu School; students from nursery to class 12 participated.
Sirmour
22 Oct 2026

बिजली आपूर्ति बंद होने पर किसानों ने घेरा जाखल 132 केवी सब स्टेशन

Farmers surround Jakhal 132 kV substation following power supply cut-off
Fatehabad
22 Oct 2026
विज्ञापन

गोरखपुर: ऑनलाइन मार्केटिंग से बर्तनों की दुकानों पर घटी बिक्री

Online Shopping Impacts Utensil Sales Trader Urges Customers to Buy Quality Products from Local Shops
Gorakhpur
22 Oct 2026

वीडियो: लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन व्यापार तेज, धारचूला से चौथा दल तकलाकोट रवाना

India-China trade picks up through Lipulekh Pass
Pithoragarh
22 Oct 2026

सीईसी तानाशाह, एसआईआर प्रक्रिया बंद होनी चाहिए: कुमारी सैलजा

CEC is a dictator; the SIR process must be stopped: Kumari Selja
Fatehabad
22 Oct 2026

बीज विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग, किसान यूनियन ने दी धरने की चेतावनी

Demand for action against seed seller; farmers' union warns of a sit-in protest
Fatehabad
22 Oct 2026

Video: अमेठी में धान के खेत में मिला तीन दिन से लापता किशोर का शव

Video: अमेठी में धान के खेत में मिला तीन दिन से लापता किशोर का शव
Amethi
22 Oct 2026

Video: अंबेडकरनगर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आकर सास-बहू की मौत

Video: अंबेडकरनगर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आकर सास-बहू की मौत
Ambedkar Nagar
22 Oct 2026

नंगल श्री आंनदपुर साहिब मुख्य मार्ग गांव पट्टी के पास पेड़ से टकराई कार, बाल-बाल बचा कार चालक

Car crashes into a tree near Patti village on the Nangal–Sri Anandpur Sahib main road.
Chandigarh-Punjab
22 Oct 2026

रतिया में 5 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, लापरवाह ठेकेदार होंगे डी-बार

Development projects worth ₹5 crore approved for Ratiya; negligent contractors to be debarred.
Fatehabad
22 Oct 2026

फिरोजपुर मंडल के 24 रेलवे स्टेशनों पर हुआ ‘रेल जन संवाद, यात्रियों से मांगे सुझाव

‘Rail Jan Samvad’ (Public Dialogue on Railways) held at 24 railway stations in the Firozpur Division
Chandigarh-Punjab
22 Oct 2026

स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, शुक्रवार को होगा मतदान

Polling parties depart for Graduate MLC elections; voting to take place on Friday
Prayagraj
22 Oct 2026

शाहजहांपुर: 225 संविदा कर्मियों को दोबारा नौकरी मिलने की जगी उम्मीद, पदाधिकारियों ने सौंपे प्रत्यावेदन

Contract workers hope to get their jobs back in Shahjahanpur
Shahjahanpur
22 Oct 2026

शाहजहांपुर: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- विद्यार्थियों को अपने चरित्र का निर्माण खुद करना है

Finance Minister Suresh Khanna said students must build their own character
Shahjahanpur
22 Oct 2026

शहर में निकाली गई भरत मिलाप की शोभा यात्रा

'Bharat Milap' procession taken out in the city
Jhajjar/Bahadurgarh
22 Oct 2026

वायरल वीडियों को लेकर परिजनों में रोष अंतिम संस्कार कर पहुंचे एसपी कार्यालय

Family members, outraged over a viral video, arrived at the SP office after performing the last rites.
Mahendragarh/Narnaul
22 Oct 2026

रात 10 बजे से बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू

Three-day strike by electricity department employees begins at 10 PM
Mahendragarh/Narnaul
22 Oct 2026

रोहतक: बाल भवन में जिलास्तरीय बाल दिवस प्रतियोगिताओं का पहला दिन, बच्चों ने बिखेरा जलवा

Rohtak: First day of district-level Children's Day competitions at Bal Bhavan; children shine bright
Rohtak
22 Oct 2026

फरीदाबाद: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में जिले के प्रणव सूरमा ने जीता स्वर्ण पदक

Faridabad Pranav Surma district has won gold medal at Asian Games currently being held in Japan
Faridabad
22 Oct 2026

त्योहार पर शॉपिंग: करवाचौथ से पहले फरीदाबाद के बाजार में रौनक, देखें रिपोर्ट

Festive Shopping Markets in Faridabad buzz with activity ahead of Karwa Chauth
Faridabad
22 Oct 2026

फरीदाबाद: तीन माह में 11 गर्भवती महिलाओं की मौत, छह की जान इन बीमारियों से गई

Faridabad 11 pregnant women die in three months
Faridabad
22 Oct 2026

दिल्ली: आरटीआर फ्लाइओवर पर मरम्मत्त का कार्य जारी

Delhi: Repair work underway on the RTR flyover
Delhi
22 Oct 2026

वीडियो: सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों से मिले मंत्री अनिरुद्ध सिंह, आश्वासन पर खत्म हुआ गतिरोध

Minister Anirudh Singh met with protesters outside the Secretariat
Himachal Pradesh
22 Oct 2026

27 अक्टूबर से हॉकी का महाकुंभ, सीएम मान करेंगे उद्घाटन

Hockey extravaganza begins October 27; CM Mann to inaugurate
Jalandhar
22 Oct 2026

छेहरटा स्कूल ऑफ एमिनेंस पहुंची हीरो मेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026

Hero Men’s Asian Hockey Champions Trophy 2026 arrives at School of Eminence, Chheharta
Amritsar
22 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed