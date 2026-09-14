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कानपुर: जाजमऊ गंगापुल पर बड़े वाहनों की रोक के बावजूद नहीं हुई बैरिकेडिंग, चेकपोस्ट पर पुलिसकर्मी भी नदारद

प्रसून शुक्ला

Updated Mon, 14 Sep 2026 06:10 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 06:10 PM IST







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जाजमऊ गंगापुल पर डायवर्जन के कारण उन्नाव से कानपुर आने वाले बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद सोमवार को पुल पर कार, बाइक और लोडर गुजरते दिखाई दिए। वहीं जाजमऊ चेकपोस्ट पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए किसी तरह की बैरिकेडिंग की व्यवस्था नजर नहीं आई। चेकपोस्ट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं मिले। ... और पढ़ें

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