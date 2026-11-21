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कानपुर: मंधना फ्लाईओवर के नीचे अवैध अतिक्रमण से हाईवे पर लग रहा जाम, वाहन चालकों को परेशानी
मंधना चौराहे पर फ्लाईओवर के नीचे जीटी रोड हाईवे की लेन पर अवैध अतिक्रमण के चलते वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की लेन पर कब्जा होने से वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती। इससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। खासकर व्यस्त समय में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ भारी वाहनों को भी निकलने में दिक्कत होती है। हैरानी की बात यह है कि अतिक्रमण वाले स्थान से महज 50 कदम की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस का बूथ है। इसके बावजूद हाईवे की लेन पर अवैध कब्जा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और हादसे का खतरा भी बना रहता है। लोगों ने जिम्मेदार विभाग और ट्रैफिक पुलिस से अतिक्रमण हटवाकर आवागमन सुचारु कराने की मांग की है।
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