{"_id":"6aa937cea2a8898088042dac","slug":"video-horse-found-dead-in-saniwan-after-biting-three-people-locals-accused-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सनिगवां में तीन लोगों को काटने वाला घोड़ा मृत मिला, पीट-पीटकर मारने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी थानाक्षेत्र के सनिगवां में सोमवार रात तीन लोगों को काटने वाला घोड़ा मंगलवार सुबह मृत पाया गया। घोड़े की मौत के बाद इलाके में चर्चा फैल गई। स्थानीय लोगों पर घोड़े को पीट-पीटकर मार डालने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि सोमवार रात सनिगवां में घोड़े ने अचानक तीन लोगों पर हमला कर दिया था। घोड़े के काटने से तीनों घायल हो गए थे। घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति रही। सुबह मृत मिला घोड़ा

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